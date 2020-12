Vendas no comércio a retalho voltam a cair em novembro

"O índice de volume de negócios no comércio a retalho diminuiu 5,1% em novembro, em termos homólogos", revela o boletim do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgado esta terça-feira. É uma queda superior em 4,7 pontos percentuais à que tinha sido verificada em outubro.O INE observa que o mau desempenho do setor deve-se principalmente à rubrica dos produtos não alimentares, que registou uma "contração da atividade para -9,7%".O comércio de retalho registou também uma queda no emprego de 4,2% quando comparado com novembro do ano passado. A par da queda no emprego, verificou-se também uma diminuição das horas trabalhadas (-5,3%).Por outro lado, as remunerações no setor registaram um ligeiro aumento, crescendo 0,8%, em termos homólogos, traduzindo uma subida de 0,6 pontos percentuais face a outubro.