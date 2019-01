Vendas no comércio abrandaram em 2018

A aceleração no final do ano não foi suficiente para impedir um abrandamento no comércio a retalho em 2018.

As vendas no comércio a retalho em Portugal aumentaram 3,9% no ano passado, o que representa um abrandamento face ao registado em 2017 (+4,1%), anunciou o Instituto Nacional de Estatística.

Esta evolução surge em linha com o abrandamento esperado para a economia nacional em 2018, que terá registado um crescimento mais ténue do que em 2017.

No quarto trimestre o crescimento foi de 4,6%, o que compara de forma favorável com o registado nos três meses anteriores (2,4%) e o no último trimestre de 2017 (4,4%).

Quanto ao registado em dezembro, também se verificou uma aceleração, com as vendas a retalho a crescerem 4,2%, mais três décimas do que no mês anterior.

Em dezembro, os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustadas de efeitos de calendário, apresentaram crescimentos homólogos de 2,4%, 6,9% e 1,8%, respetivamente (2,1%, 5,9% e 1,7% em novembro, pela mesma ordem).

"Em termos de média anual, em 2018 o emprego, as remunerações e as horas trabalhadas (dados brutos) aumentaram, respetivamente, 2,8%, 5,6% e 1,1%, refletindo crescimentos menos intensos que no ano anterior (3,2%, 6,5% e 1,4%)", refere o INE.

A remuneração por pessoa ao serviço aumentou 2,7% em 2018.