CMVM facilita apresentação de denúncias e sugestões

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou esta segunda-feira a disponibilização de uma área específica no seu site para denúncias e um novo formulário para a apresentação de sugestões.

"As alterações visam facilitar e dinamizar a comunicação e a relação entre a CMVM e investidores, entidades supervisionadas e o público em geral", refere um comunicado do regulador liderado por Gabriela Figueiredo Dias.

A CMVM destaca que as "diversas tipologias de denúncias ficam concentradas numa única área, a um clique de distância no topo da página de entrada do site da CMVM. Assim, além da já existente possibilidade de comunicação de operações suspeitas por parte de operadores do mercado e do público em geral, bem como de infracções de natureza diversa, passa a disponibilizar-se nova informação relativa ao regime específico de "whistleblowing" no âmbito do abuso de mercado".



Os utilizadores do site passam também a dispor de um formulário que permite fazer sugestões directamente à CMVM na área "Contactos e Sugestões" onde também se informa sobre a linha verde (para atendimento a investidores), bem como sobre a localização da sede e outros contactos.