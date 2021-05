Como podem os poderes da AdC ser reforçados?

Buscas sem aviso

A ser aprovada a transposição da diretiva, a Autoridade da Concorrência (AdC) poderá, no exercício de poderes sancionatórios, “aceder sem aviso prévio a todas as instalações, terrenos, meios de transporte, dispositivos ou equipamentos do visado”. Na lei atual, a questão do aviso prévio está omissa.





