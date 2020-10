"Não podemos garantir que foram eliminados riscos" detetados no cartel da banca

No cartel da banca foram sancionados 14 bancos por troca de informação sensível no crédito à habitação e ao consumo. A coima atingiu os 225 milhões de euros.



Margarida Matos Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência (AdC), entidade que ainda não recebeu qualquer dinheiro deste processo, diz, no entanto, que "não podemos garantir que os riscos foram eliminados", com a sanção, por isso "temos de estar atentos a eles", salientou no Parlamento, na audição que teve lugar na Comissão de Orçamento e Finanças.





De qualquer forma, a responsável salientou, nessa audição, estar atenta aos sinais de concorrência do setor, pugnando por mais concorrência nomeadamente ao nível dos sistemas de pagamento. A AdC tem, aliás, em curso um inquérito a empresas portuguesas e não portuguesas sobre os sistemas financeiros. E já concluiu haver necessidade de impedir barreiras à entrada de novos operadores.Num outro cartel neste setor financeiro - o dos seguros - Margarida Matos Rosa disse aos deputados que dos 54 milhões de euros aplicados em coimas, a AdC já recebeu cerca de 12 milhões em procedimentos de transação feitos com a Fidelidade e com a Multicare.