Subida das tarifas no aeroporto de Lisboa confirmada: são mais 4,9%

Ainda em pandemia e com o tráfego nos aeroportos em fortíssima queda, as taxas no Aeroporto de Lisboa vão mesmo subir 4,89%, confirmou a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), segundo avançou esta terça-feira, a TSF Depois de uma tentativa falhada de entendimento entre o Governo e a empresa que gere o aeroporto, a ANA, a reguladora acabou por dar luz verde à subida das tarifas. As companhias aéreas tinham protestado contra o aumento das taxas, dada a atual conjuntura de forte crise na aviação. O Governo e a ANA ainda entraram em conversações, mas não chegaram a um entendimento.A ANA argumenta que as tarifas foram mal calculadas em 2017, 2018 e 2019, havendo por isso um défice a recuperar face ao que está estabelecido no contrato. A ANAC discorda dos valores referentes a 2019, mas reconhece a razão à gestora do aeroporto quanto aos anos de 2017 e 2018. Assim sendo, a subida vai mesmo avançar: representa 72 cêntimos por passageiro, indica a TSF.Noutros aeroportos do país as taxas vão, pelo contrário, descer este ano, assinala a TSF. No Porto caem 12,98% e em Faro recuam 5,28%.