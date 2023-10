AICCOPN aponta diferencial de 3 mil milhões entre obras públicas lançadas e adjudicadas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O valor dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidos nos primeiros nove meses deste ano somou 4.839 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 65% face aos 2.926 milhões de euros apurados no mesmo período do ano anterior.





De acordo com o Barómetro das Obras Públicas divulgado esta quarta-feira pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), até setembro os contratos de empreitadas celebrados e reportados no Portal Base no âmbito de concursos públicos totalizaram 1.746 milhões de euros, valor que corresponde a um crescimento de 30% em termos homólogos.



A associação sublinha assim que "o diferencial entre a contratação reportada e os concursos de empreitadas lançados na mesma modalidade mantém a tendência de agravamento", frisando que esta diferença se situa em cerca de 3.093 milhões de euros desde o início do ano.



A AICCOPN refere ainda que os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias, nos primeiros nove meses, totalizaram 399 milhões de euros, o que traduz um aumento de 33% em termos homólogos.



Assim, até ao final de setembro, o valor total de contratos de empreitadas celebrados e registados no portal Base totalizou 2.308 milhões de euros, valor que corresponde a um acréscimo de 34% face ao mesmo período do ano anterior.