CaixaBI prevê que Mota-Engil tenha fechado o ano com prejuízos de sete milhões

As provisões e minoritários terão atirado a Mota-Engil para resultados negativos, prevê o CaixaBI. As receitas e o EBITDA cresceram.

A Mota-Engil terá terminado o ano passado com um prejuízo de 6,8 milhões de euros, de acordo com a previsão do CaixaBI. Este número compara com o lucro de 44,2 milhões de euros registados um ano antes.

A empresa de construção já tinha reportado uma quebra acentuada dos seus resultados nos primeiros seis meses do ano. Algo que era explicado pelo facto de em 2016 se terem registado ganhos extraordinários e que já não ocorreram em 2017.

"O ainda nível elevado de provisões e minoritários deve pressionar o resultado líquido para um território negativo", salienta o analista Artur Amaro na nota de análise. E foi precisamente o último trimestre do ano que justificou este desempenho, já que só para o quarto trimestre o CaixaBI estime um prejuízo de 10 milhões de euros.

Já ao nível das receitas, a Mota-Engil terá terminado o ano com um aumento de 16,7% para um total de 2,58 mil milhões de euros.

"Esperamos que a Mota-Engil apresente um bom conjunto de resultados ao nível operacional", realça o mesmo analista que aponta para que o EBITDA tenha aumentado 41% para um total de 199 milhões de euros.

"África e América Latina devem continuar a ser os principais impulsionadores do crescimento" da empresa.



A Mota-Engil só revelará os números de 2017 no próximo dia 6 de Abril.





