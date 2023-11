Concursos de obras públicas aumentam 73% até outubro e superam os 5 mil milhões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O montante dos concursos de empreitadas de obras públicas lançados nos primeiros 10 meses deste ano totalizou 5.074 milhões de euros, o que equivale a uma subida de 73%, face ao apurado no mesmo período do ano anterior, quando não chegou a 3 mil milhões.





De acordo com o barómetro das obras públicas divulgado esta quinta-feira pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), os contratos celebrados até ao final de outubro e reportados no portal Base, no âmbito de concursos públicos, ascenderam a 2.026 milhões de euros. Um valor que corresponde a um crescimento de 28% em termos homólogos.





Desta forma, a associação salienta que "o diferencial entre a contratação reportada e os concursos de empreitadas lançados na mesma modalidade situa-se em cerca de 3.048 milhões de euros, desde o início do ano".





Ainda relativamente aos contratos de obras públicas celebrados, a AICCOPN adianta que os que resultaram de ajustes diretos e consultas prévias, neste período, somaram 449 milhões de euros, o que traduz uma subida de 32% em termos homólogos.





Desta forma, o montante total de contratos de empreitadas celebrados e registados no portal Base totalizou 2.676 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 33%.