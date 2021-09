Concursos de obras públicas caem 15% até agosto e somam 2.916 milhões

Segundo o mais recente Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), "até final de agosto, os concursos de empreitadas de obras públicas promovidos totalizaram 2.916 milhões de euros, menos 15% que o verificado no período homólogo de 2020, mantendo-se um registo negativo em termos homólogos acumulados que se prolonga há seis meses consecutivos, ou seja, desde fevereiro passado".No que se refere aos contratos de empreitadas celebrados nos primeiros oito meses de 2021 e reportados no Portal Base no âmbito de concursos públicos, aumentaram 41%, perfazendo um montante de 1.993 milhões de euros.Por sua vez, os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias atingiram 400 milhões de euros até final de agosto, mais 19% que o montante apurado em igual período do ano passado.No seu conjunto, o total de contratos de empreitadas celebrados nos primeiros oito meses do ano situou-se nos 2.617 milhões de euros, o que representa um aumento de 33% relativamente ao período homólogo do ano passado.