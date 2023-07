Concursos de obras públicas disparam 82% no primeiro semestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os concursos de obras públicas promovidos no primeiro semestre deste ano cresceram 82%, atingindo um valor global de 3.246 milhões de euros, que compara com os 1.786 milhões de euros apurados no mesmo semestre de 2022.



De acordo com o barómetro da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) divulgado esta quinta-feira, nos primeiros seis meses deste ano os contratos de empreitadas celebrados e reportados no Portal Base somaram um valor total de 1.443 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 38% face ao mesmo período de 2022.





Só os contratos celebrados no âmbito de concursos públicos totalizaram 1.088 milhões de euros, o que significa um incremento de 36% em termos homólogos.



Já os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias ascenderam no primeiro semestre a 266 milhões de euros, o que equivale a um aumento de 37% face valor apurado há um ano.