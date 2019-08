Construção em Portugal cresce acima da média do euro pelo terceiro mês

A produção na construção na Zona Euro cresceu 1% em junho, face ao mesmo mês do ano passado, a subida mais tímida desde janeiro, revela o Eurostat esta terça-feira, 20 de agosto. Na União Europeia, o crescimento homólogo foi de 0,6%.





Em Portugal, a produção deste setor avançou 1,4%, mais do que a média dos países da moeda única pelo terceiro mês consecutivo.





De acordo com os dados do Eurostat, na Zona Euro, a construção de edifícios aumentou 1,5% enquanto a área da engenharia civil avançou 0,8%. Na União Europeia, as subidas foram, respetivamente, de 1,4% e 0,5%.





Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, os maiores aumentos neste indicador foram registados na Roménia (23,3%), Hungria (20,2%) e Eslovénia (5,5%) enquanto os maiores recuos aconteceram na Eslováquia (-2,1%), Reino Unido (-2%), Suécia (-0,9%) e Bélgica (-0,3%).





Já na comparação em cadeia – ou seja face ao mês anterior – Portugal fica pior na fotografia, com a produção na construção a descer 1,4% em junho, em relação a maio, mais do que a média da União Europeia, onde a descida foi de 0,3%. Na Zona Euro, este indicador permaneceu inalterado.





Portugal ficou mesmo entre os piores registos da UE, juntamente com a Eslovénia (-6,7%) e Roménia (-2,8%). Os melhores desempenhos, pelo contrário, foram observados na Hungria (1,7%), França (1,2%) e República Checa (1%).