Construtoras preocupadas com atrasos nas grandes obras

Metro do Porto

A expansão da rede irá custar 307 milhões.

As duas novas ligações no Porto e em Gaia serão construídas até 2021. matos fernandes

Ministro do Ambiente, em fevereiro de 2017

Os atrasos no projeto de expansão do metro do Porto são menos expressivos do que noutras obras. Mas a verdade é que em fevereiro de 2017 previa-se o lançamento dos concursos de construção das novas linhas em maio de 2018 e a adjudicação das empreitadas em dezembro desse ano, de forma a que as obras começassem em 2019 para serem concluídas em 2021. O concurso para este investimento de 307 milhões acabou por avançar apenas em abril deste ano, sendo que ainda falta a Metro do Porto convidar os qualificados a apresentarem propostas para, este ano, poder escolher o vencedor. As obras devem arrancar em 2020 e ficar concluídas em 2023.