Custo da mão-de-obra leva preços na construção a maior subida em cinco meses

Os custos de construção de habitação nova registaram, em novembro, a subida mais acentuada em cinco meses, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira, 7 de janeiro.

Os custos aumentaram 2,7% face ao mesmo mês do ano anterior, o que representa a maior subida desde julho.

O aumento é justificado sobretudo com os custos da mão-de-obra, que cresceram 4,7% face a novembro de 2016, uma subida mais acentuada do que a do mês anterior (3,2%).

Já os preços dos materiais subiram 1,3%, em termos homólogos, ligeiramente menos do que em outubro (1,4%).

Contudo, na comparação em cadeia (ou seja, face ao mês anterior) foram os custos dos materiais, com um aumento de 2,1%, que levaram o índice global de preços a crescer 0,8% face a outubro. Nesta comparação, os custos da mão-de-obra até registaram uma queda ligeira de 0,1%.