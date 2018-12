Edifícios licenciados em Portugal crescem mais de 16% em Novembro

No terceiro trimestre deste ano, foram licenciados em Portugal 5,3 mil edifícios, o que representa um aumento de 16,3% face ao mesmo trimestre do ano passado, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, 14 de Dezembro.

Deste total, 69,4% dizem respeito a construções novas, sendo que a grande maioria (74,8%) se destinou a habitação familiar. Os edifícios demolidos corresponderam a apenas 8,1% do total de edifícios licenciados.

Segundo os dados do INE, todas as regiões do país apresentaram variações positivas face ao período homólogo. As variações mais elevadas registaram-se na Região Autónoma da Madeira (+41,1%), Região Autónoma dos Açores (+32,0%) e Área Metropolitana de Lisboa (+23,6%). A variação homóloga mais baixa foi observada na região do Alentejo (+10,2%).

O número de obras licenciadas para construções novas em Portugal cresceu 18,6% face ao terceiro trimestre de 2017, enquanto as obras de reabilitação aumentaram 6%. Face ao trimestre anterior, o licenciamento para construções novas decresceu 5,7% e as obras de reabilitação diminuíram 15,9%.

Já os edifícios concluídos registaram um acréscimo de 12,3% - depois da subida de 17,9% no segundo trimestre de 2018 - totalizando 3,9 mil edifícios.