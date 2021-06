Mota-Engil ganha contrato de 295 milhões no Mali

A Mota-Engil informou em comunicado à CMVM que foi adjudicada à sua subsidiária para a região de África, em parceria com uma empresa local, a Inter-Mining Services, um contrato de mineração no valor de 357 milhões de dólares (294,7 milhões de euros) no Mali.

A adjudicação foi feita pela Societé des Mines de Morila, uma entidade detida em 80% por uma cotada australiana e em 20% pelo Estado do Mali. A Mota-Engil África ficará com 70% do projeto e a Inter-Mining com os restantes 30%.

"O contrato acima referido, cujos trabalhos decorrerão em três minas de ouro, está programado para arrancar em agosto de 2021, terá uma duração de 81 meses e terá a sua faturação e pagamentos indexados ao dólar americano", refere o comunicado.

Com esta adjudicação, o grupo Mota-Engil "vê reconhecido o seu desempenho na área de mineração e vê reforçada a sua carteira de encomendas na região de África com um contrato de médio e longo prazo gerador de cash-flows recorrentes", acrescenta o documento.

Na sessão desta segunda-feira, a construtora liderada por Gonçalo Moura Martins (na foto) fechou a somar 1,46% para 1,46 euros.