Mota-Engil vai realizar obras de 51,7 milhões de euros no porto de Maputo

A Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo (MPDC, sigla em inglês) anunciou hoje que a Mota-Engil vai realizar a partir de Junho obras no valor de 51,7 milhões de euros para reabilitar um quilómetro de cais de acostagem.

Os cais abrangidos pelas melhorias vão poder receber navios de maiores dimensões, tal como previsto no plano director do porto, referiu a sociedade em comunicado.





A reabilitação surge na sequência da dragagem que permitiu aprofundar o canal de acesso ao porto de Maputo, concluída em Janeiro de 2017, e que representou um investimento de 70 milhões de euros.





Aqueles trabalhos permitiram um aumento de 40% da capacidade de carga em Maputo e de 55% da capacidade de carga na Matola, desbloqueando um potencial que a MPDC espera ainda maximizar com as obras a realizar a partir de Junho e até final do próximo ano.