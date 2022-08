Obras públicas contratadas recuam 50% até julho

A AICCOPN salienta que no mês passado, já com o Orçamento do Estado para 2022 em vigor, os concursos de obras públicas promovidos e os contratos celebrados continuaram a ter uma evolução negativa.



Os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados nos primeiros sete meses do ano registaram uma queda de 50% face ao mesmo período de 2021, ficando-se pelos 1.275 milhões de euros.

De acordo com o barómetro da AICCOPN - Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas divulgado esta sexta-feira, também os concursos promovidos até ao final de julho apresentaram uma diminuição de 15%, fem termos homólogos.



No total, foram lançados nestes sete meses concursos de empreitadas de obras públicas no valor de 2.146 milhões de euros, "mantendo-se, pelo quinto mês consecutivo, uma variação mensal homóloga acumulada negativa face aos valores apurados em 2021", diz a AICCOPN, frisando que não se verificam "até ao momento alterações significativas resultantes da entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2022". Leia Também Consumo de cimento no mercado português aumenta 4,3%

No que diz respeito ao volume total de contratos de empreitadas de obras públicas celebrados e registados nos Portal Base nos primeiros sete meses do ano, a quebra chegou aos 50%.



Os contratos celebrados no âmbito de concursos públicos até final de julho somaram 956 milhões de euros, menos 50% em termos homólogos, enquanto os contratos nas modalidades de ajustes diretos e consultas prévias atingiram 238 milhões de euros, menos 39% face ao ano passado. Saber mais AICCOPN obras públicas construção

