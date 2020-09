Pandemia penaliza construção de edifícios mas setor está a recuperar

Foram licenciados 5 mil edifícios no segundo trimestre deste ano, o que corresponde a uma queda de 14,7% face ao mesmo período do ano passado e uma descida de 16% face aos primeiros três meses deste ano.

A queda, que é justificada pela pandemia, também se verificou no número de edifícios concluídos, embora com menos dimensão, mostrando que a construção foi dos setores menos afetados pela paralisação da economia. Segundo os dados publicados esta sexta-feira pelo INE, foram concluídos 3,4 mil edifícios no segundo trimestre, o que representa uma queda de 2,8% em termos homólogos e que compara com o aumento de 32,2% no primeiro trimestre.

Os números do INE também mostram uma recuperação nos meses mais recentes. Verifica-se que os edifícios licenciados apresentaram uma tendência homóloga decrescente de janeiro a maio de 2020, tendo invertido esta tendência nos meses de junho e julho, com crescimentos de 7,5% e 2,8%, respetivamente, refere a nota do INE.

No que diz respeito aos dados acumulados do segundo trimestre, os edifícios licenciados em construções novas decresceram 12% e o licenciamento para reabilitação diminuiu 21,6%, sendo que ambos os segmentos já tinham registado taxas de variação homólogas negativas no primeiro trimestre.