Portugal muito abaixo da média da UE na recuperação da construção

O setor da construção em Portugal recuperou de forma mais lenta do que a média dos parceiros europeus, em maio, mês marcado pelo início do desconfinamento na maioria das regiões.





Segundo os dados revelados esta sexta-feira, 17 de julho, pelo Eurostat, a produção na construção em Portugal cresceu 2,6%, em maio, face a abril, o que compara com a subida de 27,9% registada na Zona Euro, e de 21,2% na União Europeia.





No entanto, a média da região da moeda única é muito influenciada pelos crescimentos acentuados de um pequeno grupo de países, entre os quais se destacam Itália e França, com subidas de 168% e 118,3%, respetivamente.





As maiores quedas foram observadas na Hungria (-20,3%), Polónia (-3,1%) e República Checa (-2,9%).





Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a produção na construção diminuiu 11,9% na Zona Euro e 10,3% na União Europeia.





Neste caso, só três países conseguiram registaram um crescimento face a maio de 2019, a Roménia (14,6%), Finlândia (4,1%) e a Alemanha (1,7%) enquanto as descidas mais pronunciadas foram observadas em Espanha (-24,4%), França (-24%) e Hungria (-20,1%).





Nesta análise anual, Portugal compara favoravelmente com os parceiros do euro, com uma queda ligeiramente inferior, de 8,7%.