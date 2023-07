Produção na construção avança em maio na zona euro e recua na UE

A produção na construção avançou, em maio, 0,1% na zona euro e recuou 0,4% na União Europeia (UE), face ao mês homólogo de 2022, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat.Na comparação com abril, a produção na construção aumentou 0,2% em ambas as zonas.Segundo o serviço estatístico da UE, entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, as maiores subidas homólogas no indicador registaram-se na Eslovénia (24,6%), Roménia (10,6%) e Espanha (7,1%), e os principais recuos, por seu lado, foram observados na Hungria (-12,0%), Itália (-6,5%) e Suécia (-6,3%).Na comparação em cadeia, Eslováquia (5,5%), Eslovénia e Roménia (3,7%) apresentaram as maiores subidas da produção da construção e a Bélgica (-2,8%), Áustria (-2,5%) e Hungria (-1,7%) os principais recuos.O Eurostat não tem, neste boletim, dados disponíveis para Portugal.