Produção na construção em Portugal regista maior subida em um ano

A produção do setor da construção em Portugal cresceu 1,2% em fevereiro, face ao mês anterior, o que representa a maior subida mensal desde fevereiro de 2018 (1,3%), mostram os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira.

Este aumento representa também uma aceleração do crescimento, já que em janeiro a subida da produção na construção foi de apenas 0,6%.

Em termos homólogos – ou seja, na comparação com o mesmo mês do ano anterior – a atividade deste setor avançou 2,3%, mantendo assim o ritmo do mês anterior.

A suportar esta evolução positiva esteve sobretudo o segmento de Engenharia Civil, com um crescimento homólogo de 2,4%, já que o segmento de Construção de Edifícios abrandou o seu ritmo de subida de 2,6% para 2,2%.

Segundo os dados do INE, tanto o emprego como as remunerações no setor da construção cresceram acima da produção. O emprego subiu 2,4% em termos homólogos, enquanto as remunerações aumentaram 4,4%.