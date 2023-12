Valor de obras públicas lançadas a concurso aumenta 71% até novembro

Nos primeiros 11 meses deste ano o valor dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidos totalizou 5.580 milhões de euros, o que reflete um aumento de 71% face ao mesmo período de 2022, quando esse valor era de 3.265 milhões.

De acordo com o barómetro divulgado esta quarta-feira pela Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), o montante dos concursos lançados até novembro supera o de todos os últimos nove anos.



No mesmo período os contratos de empreitadas celebrados e reportados no Portal Base, no âmbito de concursos públicos, totalizaram 2.222 milhões de euros, o que traduz um crescimento de 22% em termos homólogos.





Desta forma, a AICCOPN faz notar que "o diferencial entre a contratação reportada e os concursos de empreitadas lançados na mesma modalidade situa-se já em 3.359 milhões de euros, desde o início do ano".

No que diz respeito aos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias, nos primeiros 11 meses, somaram 509 milhões de euros, o que traduz um acréscimo de 30% em termos homólogos.





Assim, o montante total de contratos de empreitadas celebrados e registados no portal Base totalizou 2.968 milhões de euros até novembro, o que corresponde a um aumento de 31%, face ao apurado no mesmo período de 2022.