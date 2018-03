Sporting mais perto do Porto. Simule se ainda vai a tempo de ser campeão

Coloque os seus prognósticos e veja quem chegará ao final do campeonato no primeiro lugar. Faltam oito jornadas para o fim do campeonato e Porto e Benfica dependem de si próprios para chegar ao fim em primeiro. O Sporting está próximo.



Numa altura em que ainda faltam oito jornadas para o fim do campeonato da I Liga de futebol, a disputa pela liderança está ainda mais renhida, com Porto e Benfica separados por dois pontos e o Sporting logo atrás. Simule em cima se os "leões" ainda vão a tempo de ser campeão

O Negócios publica o habitual simulador para que possa colocar os seus prognósticos para todos os jogos que envolvem os três grandes até ao final do campeonato.

Experimente aqui e simule os vários cenários possíveis, para avaliar o percurso de Benfica, Porto e Sporting até ao fim do campeonato. Preencha o simulador com os resultados, que nós fazemos as contas por si.



(simulador actualizado com os resultados da 26.ª jornada)