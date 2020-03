"Candidato-me porque o FC Porto precisa de uma mudança na liderança, acho que está óbvio para toda a gente. Uma mudança que nos permita virar esta página, modernizar o clube e levá-lo saudável para o futuro. Tenho comigo uma equipa fantástica de sócios e um programa ambicioso e detalhado", acrescentou, remetendo a apresentação formal da candidatura aos atuais órgãos sociais do clube "a meio da próxima semana".



"É uma questão de portismo. O FC Porto precisa de ser discutido, de ideias e pessoas novas. Nem tudo o que está para trás foi mal feito, mas as coisas pioraram e agudizaram-se nos últimos tempos. Candidato-me pelo FC Porto e não contra ninguém. Um FC Porto de contas saudáveis, com ambição e competitividade desportiva e que no futuro possa ser cada vez melhor, voltar à hegemonia do futebol português, às finais internacionais e ter uma vida saudável e de contas certas", explicou ainda José Fernando Rio.



Confrontado com o percurso de Pinto da Costa na liderança dos azuis e brancos, José Fernando Rio respondeu: "A verdade é que todos percebemos que há uma perda de competitividade do FC Porto, que começa nas contas e passa para a própria face desportiva do clube. São indícios que estão visíveis há algum tempo e que se agudizaram nos últimos tempos. Pelo FC Porto, é preciso discutir o futuro, tratar do presente e apresentar alternativas. As pessoas não podem ficar em casa a criticar, quem ama o FC Porto tem de dar a cara pelo FC Porto. Eu amo o FC Porto e estou aqui a dar a cara pelo FC Porto."



"É preciso parar e estancar esta sangria, para que se possa voltar a pôr o FC Porto no seu lugar, que é o da liderança do futebol português. A política desportiva tem de ser revista, na formação, no scouting", apontou ainda.



José Fernando Rio lembrou ainda que estará incontactável esta segunda-feira e explicou: "Escusam de falar comigo. É um dia sagrado. Joga o FC Porto."

José Fernando Rio anunciou a sua candidatura à presidência do FC Porto. O comentador do Porto Canal revelou a sua intenção no programa 'Trio d'Ataque', na RTP 3, esta noite."Sim, é verdade. Sou candidato à presidência do FC Porto", afirmou José Fernando Rio ao ser confrontado pelo apresentador sobre os rumores que o apontavam como provável candidato à liderança dos dragões.