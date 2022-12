Após eliminação do Mundial e processo do Fisco, Fernando Santos deixa Seleção

os serviços prestados ao longo de oito anos ímpares e acredita que este agradecimento é feito também em nome dos portugueses".



Quanto ao sucessor, a Federação revela que a direção irá agora iniciar "o processo de escolha do próximo selecionador nacional".



Num vídeo partilhado pela FPF depois do anúncio, Fernando Santos afirma que deixa o cargo "com enorme sentimento de gratidão, pelo privilégio que foi ter sido selecionador e honra de representar o país".



O selecionador aponta ainda que "quando se lideram grupos tem-se que tomar decisões difíceis, é normal, nem todos ficam contentes com as escolhas que fiz. Mas as que tomei foi sempre a pensar no melhor para a Seleção", deixando também uma palavra de agradecimento aos jogadores com quem esteve desde 2014.



Entretanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu, mesmo antes da oficialização por parte da FPF e agradeceu ao selecionador "pela forma como conduziu e serviu o projeto de Portugal na Europa"



"Projetou Portugal na Europa, ao ponto de ganhar o Europeu, e no Mundo, com magníficas qualificações", conclui Marcelo.



