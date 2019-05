ASAE detém 10 pessoas por especulação de bilhetes do final da Taça de Portugal

A ASAE deteve 10 pessoas no âmbito de uma operação de fiscalização sobre a venda de bilhetes para o jogo entre o Sporting e o Porto para a final da Taça de Portugal. Havia bilhetes a serem vendidos com um “lucro de 900% acima do valor facial”.