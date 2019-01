Benfica confirma Bruno Lage como treinador "a título definitivo”

Bruno Lage deixará de ser treinador interino do Benfica, passando a técnico da equipa principal a "título definitivo".





Depois de vários dias de impasse, em que foram avançados muitos nomes para substituir Rui Vitória na equipa dos encarnados, o Benfica desfaz as dúvidas esta segunda-feira, 14 de janeiro, comunicando que o antigo treinador da equipa B será o treinador do plantel principal.





"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que Bruno Miguel Silva do Nascimento assume, a título definitivo, as funções de treinador da equipa principal de futebol", revelou o clube em comunicado à CMVM.





Bruno Lage assumiu a posição de treinador interino do clube da Luz após a saída de Rui Vitória, no passado dia 3 de janeiro, e já soma duas vitórias em dois jogos. A mais recente foi frente ao Santa Clara, nos Açores, na sexta-feira, um jogo que o Benfica venceu por duas bolas a zero.