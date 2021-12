Benfica confirma buscas e garante não ser arguido ou visado na 'Operação Malapata'

O Benfica confirmou em comunicado ter sido alvo de buscas esta quarta-feira no âmbito da 'Operação Malapata', mas garante que "não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais". Na sua nota, o emblema da Luz garante estar a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas."O Sport Lisboa e Benfica confirma que está a colaborar com as autoridades nas diligências realizadas ao longo do dia de hoje no âmbito de um processo que se encontra em segredo de justiça.O Sport Lisboa e Benfica não é arguido ou sequer visado neste processo, nem qualquer membro dos seus órgãos sociais."