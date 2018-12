Benfica e Sporting visitam o Vitória de Guimarães e o Feirense, respectivamente, em encontros entre primodivisionários, enquanto o FC Porto visita o secundário Leixões, ditou o sorteio dos quartos-de-final da Taça de Portugal de futebol, desta sexta-feira, 21 de Dezembro.Caso ultrapassem a próxima ronda, os rivais lisboetas poderão defrontar-se nas meias-finais da prova, cujo emparelhamento ficou também hoje definido, no sorteio realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, e que determinou que o Desportivo das Aves, detentor do troféu, receba o Sporting de Braga nos quartos de final.Os jogos dos 'quartos' estão marcados para 15 e 17 de Janeiro de 2019, enquanto as meias-finais da prova, que serão disputadas em duas mãos, estão agendadas para 5 e 7 de Fevereiro e para 2 e 4 de Abril.