As eleições para a presidência do Sporting estão marcadas para este sábado.

Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, interpôs uma providência cautelar para impugnar as eleições do clube que têm data marcada para o próximo sábado, dia 8 de setembro. Segundo o Correio da Manhã , o clube leonino já foi notificado pelo tribunal e dispõe agora de 10 dias para responder à mesma. Na prática, isto não significará que as eleições não se realizem.