Bruno Lage deixa comando técnico do Benfica

O treinador Bruno Lage deixou hoje o comando técnico do Benfica, após quase um ano e meio no cargo, em que se sagrou campeão nacional de futebol na época passada, disse à Lusa fonte do clube.Lage, de 44 anos, que levou o Benfica à conquista do título nacional de 2018/19, perdeu hoje na visita ao Marítimo, por 2-0, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol e deixa a equipa no segundo lugar, a três pontos do FC Porto, que tem menos um jogo.O treinador Bruno Lage colocou o seu lugar à disposição após o jogo na Madeira."O nosso treinador Bruno Lage, quando acabou o jogo, dirigiu-se a mim com grande elevação, e disse: 'presidente, tem o meu lugar à sua disposição, porque entendo que neste momento as coisas não estão boas para o Benfica (...) A partir de amanhã (terça-feira) não serei treinador do Benfica", disse Luís Filipe Vieira, na sala de imprensa dos insulares.A mesma fonte explicou que o presidente Luís Filipe Vieira entendeu as razões apresentadas pelo treinador ao colocar o seu lugar à disposição.O treinador natural de Setúbal, que também conquistou a Supertaça Cândido Oliveira, tinha contrato com os 'encarnados' até 30 de junho de 2023.