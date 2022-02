Definida ordem das listas candidatas nas eleições do Sporting

O atual presidente Frederico Varandas encabeça a lista A às eleições do Sporting, agendadas para 5 de março, com Ricardo Oliveira a liderar a B e Nuno Sousa a C, confirmou hoje à Lusa fonte de uma das candidaturas.A ordem foi ditada por um sorteio hoje realizado em Alvalade.O ato eleitoral no Sporting está marcado para o próximo dia 5 de março, data em que finda o mandato da atual direção presidida por Frederico Varandas, iniciado a 9 de setembro de 2018.Frederico Varandas, Ricardo Oliveira e Nuno Sousa são os candidatos à presidência do Sporting, para um mandato até 2026.