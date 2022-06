FC Barcelona estará a negociar venda de 25% dos direitos televisivos por 600 milhões

O FC Barcelona encontra-se a negociar com o Bank of America (BofA) a venda de 25% dos direitos de transmissão televisiva por 600 milhões de euros, avança esta sexta-feira o site espanhol El Confidencial.Os sócios irão votar a venda de um quarto dos direitos televisivos a 16 de junho.De acordo com El Confidencial, que cita fontes da indústria financeira, o clube catalão encontrava-se em negociações avançadas para alienar 8% dos direitos televisivos à CVC Capital Partners, mas decidiu dar as conversações por terminadas e está agora a analisar a proposta do BofA.O emblema da cidade Condal estará a ponderar a operação para melhorar a sua situação financeira, que se encontra debilitada.