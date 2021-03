FC Porto perde com Juventus no prolongamento, mas apura-se para os 'quartos' da Champions

O FC Porto qualificou-se hoje para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, apesar de ter perdido com a Juventus, por 3-2, após prolongamento, na segunda mão dos oitavos de final.Sérgio Oliveira, aos 19 (grande penalidade) e 115 minutos, marcou para o FC Porto, que jogou desde os 54 em inferioridade numérica, por expulsão de Taremi, com Chiesa (49 e 63) e Rabiot (117) a fazerem os golos da Juventus.Por ter marcado mais um golo fora, o FC Porto, que tinha vencido no Dragão por 2-1, volta a apurar-se para os quartos de final, duas temporadas depois da última presença.