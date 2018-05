Final da Taça esteve em risco de adiamento para Agosto

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) colocou a possibilidade de adiar a final da Taça de Portugal entre Sporting e Aves para Agosto. Uma hipótese que, tudo indica, estará ultrapassada, mas que chegou a ser comunicada aos dois clubes. No entanto, a nenhum dos clubes foi ainda confirmado de forma definitiva a realização do jogo este domingo no Jamor.





Segundo o Record, a FPF mostrou-se sensível às preocupações demonstradas pelo Governo relativas a questões de segurança, sobretudo depois dos incidentes desta semana na Academia de Alcochete, onde algumas dezenas de ultras do Sporting agrediram jogadores do clube.