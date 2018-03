Finanças do West Ham estão melhor do que nunca. Equipa vai de mal a pior

Nem sempre o sucesso desportivo é acompanhado do sucesso financeiro, e vice-versa. É o caso do West Ham que está a realizar uma das piores épocas da história do clube, apenas dois pontos acima da linha de água que garante a permanência na principal divisão do futebol inglês. Mas se em termos desportivos as coisas não correm bem, financeiramente o clube está de boa saúde.



Apesar de os donos da equipa - David Gold e David Sullivan - lembrarem que no Verão passado foram investidos 39 milhões de libras (44,6 milhões de euros) em contratações, esse montante ficou muito aquém da despesa de clubes como o Manchester City (226 milhões de libras).





Depois do prejuízo de 4,9 milhões de libras (5,6 milhões de euros) registado em 2015-2016, o West Ham obteve lucros de 43 milhões de libras na época passada (49,2 milhões de euros). Este foi o oitavo melhor registo entre as 20 equipas da primeira divisão inglesa.