O Flamengo de Jorge Jesus sagrou-se este domingo campeão brasileiro, apenas um dia depois de ter conquistado a Taça Libertadores. O Mengão nem precisou de entrar em campo, pois o Palmeiras perdeu em casa ( 1-2 ) com o Grémio e automaticamente deu o título canarinho ao também campeão sul-americano.Na altura em que terminou o jogo do Verdão, o plantel do Flamengo celebrava ainda nas ruas do Rio de Janeiro a conquista da Libertadores, numa cerimónia que pode seguir AQUI. O Flamengo entrará em campo na madrugada de quinta-feira já como campeão.