Futebol contribui para a economia nacional com mais de 456 milhões de euros

A Liga Portugal (engloba a Liga Nos, a Liga Pro e a Liga Portugal) e a consultora EY lançaram o primeiro Anuário do Futebol Profissional Português que concluiu que na época desportiva de 2016-2017 o conjunto das actividades do futebol profissional nacional contribuiu com mais de 456 milhões de euros para o produto interno bruto (PIB) português.





Apesar de o PIB ser contabilizado numa base anual (ano civil) e a época desportiva decorrer em dois anos civis distintos, este anuário estima que no total o futebol profissional represente pelo menos 0,25% do PIB. Além de estimar que na época passada o futebol profissional gerou um volume de negócios superior a 680 milhões de euros