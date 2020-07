Governo aprova 'final a oito' da 'Champions' e final da Taça sem público

Em comunicado, o Governo dá conta da decisão tomada em Conselho de Ministros extraordinário, aprovando uma resolução na qual a realização à porta fechada dos dois eventos desportivos é uma das novas determinações introduzidas.A UEFA já tinha garantido que a 'final a oito' da 'Champions' seria disputada à porta fechada, no início do mês."O Comité Executivo considerou prudente que todos os jogos UEFA decorram à porta fechada até nova comunicação. A decisão foi tomada em concordância com associações nacionais e as autoridades das 'finais a oito', de Portugal, Alemanha [Liga Europa] e Espanha [Liga dos Campeões feminina]. A restrição aplica-se, também, aos restantes jogos da Youth League", adiantaram, na altura.Uma inédita 'final a oito' está marcada para Lisboa, a partir de 12 de agosto, com as equipas a disputarem quartos de final, meias-finais e final na capital portuguesa, entre o Estádio José Alvalade e o Estádio da Luz, que recebe a final em 23 de agosto.Por seu lado, Coimbra recebe a final da Taça de Portugal, marcada para 01 de agosto, encerrando a época futebolística em Portugal com um duelo entre o FC Porto e o Benfica.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 574 mil mortos e infetou quase 13,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 1.668 pessoas das 47.051 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.