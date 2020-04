Governo francês anuncia que a época de futebol não será retomada. Comércio reabre a 11 de maio.

A principal Liga francesa, a Ligue 1, não será concluída, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro, Edouard Philippe numa comunicação ao país sobre a estratégia do Eliseu para o alívio das medidas de contenção.



"Os grandes eventos desportivos não serão retomados antes de setembro. Nenhum evento com mais de cinco mil pessoas se pode realizar. Por isso, a temporada 2019/20, nomeadamente a do futebol, não poderá ser retomada", sublinhou Edouard Philippe.



Agora, caberá à Liga Francesa e à Federação Francesa de Futebol definir em que moldes será determinado o fim dos campeonatos, particularmente a atribuição do título de campeão, bem como as equipas que se qualificam para as competições europeias e as descidas e subidas de divisão.



O governo francês aponta 11 de maio como data para o levantamento de várias das restrições, mas Edouard Philippe ressalvou que essas decisões estão condicionadas à "evolução da pandemia até lá".



Para já, o plano do Executivo gaulês é permitir a reabertura de todo o comércio, com exceção de bares, cafés e restaurantes, a 11 de maio. Os estabelecimentos de restauração poderão abrir ao público a 2 de junho casa a avaliação da situação no final de maio seja positiva, referiu o primeiro-ministro.



Nos transportes será obrigatório o uso de máscara e a lotação do metro será reduzida a metade, com os passageiros a terem de deixar um assento de intervalo.



A circulação de pessoas também será permitida sem necessidade de justificaação num raio de 100 quilómetros da sua residência.



Edouard Philippe indicou, contudo, que as autarquias poderão adaptar as regras em função da situação da pandemia na sua região.



Na educação, as creches reabrem a 11 de maio mas apenas com grupos separados de no máximo 10 crianças. Os alunos do ensino primário poderão voltar às escola a partir de 18 de maio nos locais onde a propagação do vírus é baixa. Já o ensino secundário apenas poderá reabrir em junho, "caso a situação seja favorável".



Os cinemas, grandes museus e teatros vão permanecer encerrados e os ajuntamentos de pessoas na via pública ou em locais privados será limitado a 10 pessoas a partir de 11 de maio. Os funerais apenas poderão ser assistidos por 20 pessoas.



(notícia atualizada às 17:30)