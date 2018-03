Sion (Suíça), Calgary (Canadá), Estocolmo (Suécia), Sapporo (Japão) e Schladming/Graz (Áustria) também manifestaram interesse.



Turim já organizou os Jogos de Inverno em 2006, cinquenta anos após os jogos de Cortina D'Ampezzo, uma conhecida estância de esqui, na província de Belluno.

O Comité Olímpico italiano (CONI) enviou ao Comité Olímpico Internacional (COI) uma carta com a proposta de uma candidatura conjunta de Milão e Turim à organização dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026."O CONI comunicou ao Comité Olímpico Internacional a sua disposição de continuar a fase de diálogo iniciada nos últimos meses sobre as Olimpíadas de Inverno de 2026. A fim de respeitar o prazo indicado pelo COI, e depois de várias reuniões, decidimos apresentar as nossas intenções numa carta na qual é indicada uma candidatura conjunta entre as cidades de Milão e Turim", escreveu o Comité Olímpico italiano em comunicado.O prazo para a apresentação da carta de intenções é 31 de Março e a cidade escolhida será revelada em Setembro de 2019, em Milão.