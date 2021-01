Já há mais portugueses a apontarem o Sporting como possível campeão do que o Benfica

Titulo FICHA TÉCNICA



Objetivo: Sondagem realizada pela INTERCAMPUS para a CMTV/CM e Jornal de Negócios, com o objetivo de conhecer a opinião dos portugueses sobre diversos temas da política nacional, incluindo a intenção de voto em eleições legislativas. Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental. Amostra: A amostra é constituída por 603 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional por sexo, por idade e região. Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI). Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI. O questionário foi elaborado pela INTERCAMPUS e posteriormente aprovado pelo cliente. A INTERCAMPUS conta com uma equipa de profissionais experimentados que conhecem e respeitam as normas de qualidade da empresa. Estiveram envolvidos 25 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram entre 4 e 7 de janeiro de 2021.O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 4,0%. Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 62,3%.

No barómetro de dezembro da Intercampus para o Negócios e CM/CMTV, o Benfica surgia na segunda posição como clube favorito para ganhar o campeonato, atrás do Porto. Só que no inquérito de janeiro, o Sporting ultrapassou o Benfica.Assim, o Porto continua a ser o favorito dos portugueses para ganhar o campeonato nacional de futebol este ano, com 30,7%. Só que na segunda posição surge agora o Sporting, com 27,9% das respostas. Os bons resultados da equipa leonina que está em primeiro no campeonato começam a convencer os portugueses.Esta sondagem foi feita antes do confronto no Dragão entre Porto e Benfica, que decorreu esta sexta-feira, com um empate a uma bola.No barómetro deste mês, o Benfica surge, assim, na terceira posição com 26,7%, quando em novembro ainda se apresentava como o favorito.Na classificação do campeonato, e depois do empate pelos três clubes nesta jornada - o Sporting empatou com o Rio Ave em Alvalade, também a uma bola.Depois desta jornada, o Sporting mantém-se na primeira posição com 36 pontos, a quatro de distância de Benfica e Porto que estão, ambos, com 32 pontos.