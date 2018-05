João Sousa superou a melhor prestação de sempre de um português num torneio ATP, que pertencia a Frederico Gil desde 2010, quando, ainda no Jamor, chegou à final.

O português João Sousa venceu este domingo o Estoril Open em ténis, ao derrotar o norte-americano Frances Tiafoe, em dois 'sets', conquistando o terceiro título da carreira.Para ser o primeiro português a conquistar o único torneio do circuito ATP em Portugal, João Sousa, 68.º do mundo, precisou de uma hora e 20 minutos para derrotar Tiafoe, 64.º, por 6-4, 6-4.Na 10.º final da carreira, o vimaranense conquistou o seu terceiro título, depois de Kuala Lumpur (2013) e Valência (2015).João Sousa superou a melhor prestação de sempre de um português num torneio ATP, que pertencia a Frederico Gil desde 2010, quando, ainda no Jamor, chegou à final.