Treinador do Sporting deixa garantia na conferência de imprensa de antevisão com o Portimonense

Jorge Jesus deixou esta sexta-feira bem claro que tem intenção de cumprir o contrato com o Sporting e que é válido por mais uma temporada."Tenho mais um ano de contrato, vou cumpri-lo. Aqui só há duas questões: quando um treinador vem para um clube, quem é que o contrata? Se houver um problema, quem é que o despede? O presidente. Como tenho mais um ano de contrato, vou cumpri-lo", referiu o treinador leonino na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Portimonense, citado pelo Record