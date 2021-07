Luís Filipe Vieira dá ações do Benfica e imóvel como garantias para pagar caução

O ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, ofereceu um imóvel (com um valor aproximado de 1,2 milhões de euros) e ações que detinha no Benfica para pagar a caução de três milhões de euros relativa ao processo 'Cartão Vermelho'.A decisão de aceitar ou não a caução está nas mãos do juiz Carlos Alexandre.O pagamento da caução deve ser realizado até ao dia 30 de julho. Recorde-se que Luís Filipe Vieira está em prisão domiciliária, sem pulseira eletrónica, até garantir o pagamento da caução.