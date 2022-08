Manchester United perto de acordo com adeptos sobre sistema de partilha de capital

O clube de futebol britânico Manchester United chegou a um acordo de princípio com o grupo de adeptos do clube, o Manchester United Supporters Trust (MUST), para o estabelecimento de um sistema de participação de apoiantes no capital do clube, avança o The Guardian.

O esquema irá funcionar através da emissão de novas ações que recairão na categoria "B", mas terão o peso de votação da categoria "A", detida pela maior parte dos investidores.

Esta terça-feira foi realizada uma primeira consulta online com os fãs do clube, com cerca de 99% das respostas a darem conta de uma aprovação geral da proposta, que tem de ser ainda aceite pelo grupo de apoiantes MUST. A votação termina a 9 de agosto e, caso o resultado seja positivo, a proposta será apresentada ao conselho de administração do Manchester United, algo que é visto como uma formalidade.

Esta novela teve início em maio de 2021, depois de um grupo de 100 adeptos ter invadido os relvados de Old Trafford, provocando um adiamento no jogo contra o Liverpool. Em causa estão desacordos por parte dos fãs com os donos do clube, a família Glazer. Malcom Glazer tomou controlo total do Manchester United em junho de 2005, com uma compra que gerou cerca de 525 milhões de libras de dívida para o clube. Malcom morreu em 2014, mas os seus filhos assumiram a responsabilidade pela posição e são agora vice-presidentes.

Em abril de 2022, um porta-voz do United explicou que "o desenvolvimento de um esquema para a participação de apoiantes do clube no capital abriria caminho para os fãs gerarem uma participação com significado no clube". O mesmo elemento adianta ainda que "têm sido realizados progressos significativos", mas que "este é um projeto complexo e vamos continuar a trabalhar numa proposta robusta e atrativapara os fãs".