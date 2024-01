Marca de padel portuguesa Quad aventura-se no "pickleball"

A marca de raquetes de padel portuguesa Quad vai aventurar-se na produção de raquetes de "pickleball", uma modalidade que tem tido um elevado crescimento, em particular nos Estados Unidos e na América Latina, somando mais de 50 milhões de praticantes.A empresa, fundada em 2021, abriu a primeira fábrica em Braga no ano seguinte e assume-se como uma marca que tem toda a produção realizada em território nacional.Este investimento, indica em comunicado, "é um sinal de crescimento para os agentes económicos, devido à elevada popularidade da modalidade nos Estados Unidos, América Latina e na forte aposta na internacionalização da marca"."Tínhamos internamente toda a estrutura e todas as condições para avançar com a produção de raquetes de 'pickelball'", começa por referir o fundador Vasco Carvalho."Ser a primeira marca portuguesa e a primeira fábrica a produzir raquetes para esta modalidade é um motivo de orgulho e queremos levar a nossa produção nacional para o mundo", acrescenta.As raquetes estão em fase de produção nas instalações de Braga e serão lançadas para o mercado "muito em breve". A empresa tem mais de 60 pontos de venda em Portugal e exporta para mais de 22 países.