Morreu Mário Dias, o 'pai' do Estádio da Luz

Morreu Mário Dias, aquele que é considerado como o 'pai' do novo Estádio da Luz, inaugurado em 2003.Integrou a equipa diretiva no mandato de Manuel Vilarinho e manteve-se como ‘vice’ nos primeiros mandatos de Luís Filipe Vieira, entre 2003 e 2009.

Luís Filipe Vieira manifestou a sua "enorme consternação e tristeza" pela morte de Mário Dias. Numa mensagem no site das águias, o presidente falou numa "personalidade ímpar que ficará para sempre na nossa história pela forma íntegra e generosa como serviu o Benfica", com destaque para o "contributo único, incansável e inexcedível" no erguer do recinto encarnado.

Mário Dias tinha sido homenageado recentemente, em setembro, num jantar de apoiantes de Vieira. Nesse dia, recebeu uma salva de prata e uma camisola autografada pelo plantel.