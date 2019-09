NBA avalia criação de veículo para dinamizar investimentos nas equipas

Num memorando enviado aos proprietários, cuja cópia foi vista pela Bloomberg News, a liga diz que considera formar "um novo veículo de capital que pode comprar participações passivas minoritárias em várias equipas da NBA".

A estrutura e os termos do negócio não foram finalizados, de acordo com o memorando de 5 de agosto, segundo o qual o assunto seria discutido na reunião dos donos de equipas a 20 de setembro, em Nova Iorque.

"Este veículo forneceria liquidez adicional para a venda de participações em equipas, inclusive fornecendo acesso a um novo universo de investidores de longo prazo que atualmente não têm acesso a oportunidades de participações em equipas", afirmou a liga.

Um representante da NBA não quis comentar.

Os preços das equipas da NBA dispararam. O Brooklyn Nets, por exemplo, acabou de ser vendido por um valor recorde de 2,3 mil milhões de dólares.

A valorização tem sido uma bênção e uma maldição para a liga. Quando os sócios limitados da NBA, ou LP na sigla em inglês, querem vender as suas participações, pode ser difícil encontrar interessados - especialmente porque as participações geralmente vêm com poder limitado.

Participações caras

Uma fatia de 5% numa equipa de 2 mil milhões de dólares valeria 100 milhões de dólares, embora as participações LP geralmente beneficiem de um desconto de 10% a 25%, porque a maioria não inclui um assento no conselho ou qualquer decisão de gestão nas equipas.

Existem inúmeras razões pelas quais as pessoas compram pequenas participações de uma equipa desportiva profissional, como a satisfação do ego e o uso da experiência como treino para um papel mais significativo no futuro.

A NBA solicitou o feedback dos donos das equipas para medir o seu interesse em vender a este veículo ou permitir que membros do grupo de proprietários o façam. O memorando dizia que termos específicos - como quanto ou o mínimo que o veículo poderia adquirir de cada equipa - não foram determinados.

Os donos das equipas devem responder até quarta-feira.

"O objetivo desse levantamento é fornecer ao comité e ao escritório da liga um senso geral do nível inicial de interesse potencial em toda a liga em perseguir esse programa", disse a NBA no memorando.

